Puluhan WNI di Amerika Serikat Kompak Mendukung Ganjar Pranowo

jpnn.com, NEW JERSEY - Dukungan bagi bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari warga negara Indonesia (WNI) lintas profesi di New Jersey yang tergabung dalam AS USA for Ganjar Pranowo.

Berlatar belakang Patung Lady Liberty di Liberty State Park, New Jersey, Amerika Serikat, mereka menyatakan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bacapres RI.

Saat menyatakan dukungan kepada Ganjar mereka berpakaian nuansa merah-putih dilengkapi dengan kemeja garis-garis menjadi ciri khas baju kampanye dari capres PDIP itu.

Kemudian mereka kompak menyerukan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres yang ditandai dengan pemakaian kemeja tersebut dari “Jokowi” ke “Ganjar”.

Salah satu tokoh masyarakat Indonesia di New Jersey yang dituakan, Eddie Prasetyo mengatakan hanya Ganjar Pranowo satu-satunya sosok pilihan tepat untuk memimpin Indonesia di tahun 2024.

“Tegak lurus konstitusi hitam-putih tidak abu-abu, Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat memimpin Indonesia ke depan,” kata Eddie dalam siaran persnya, Senin (7/8).

Antusiasme warga sangat terasa dari berbagai diskusi sepanjang acara deklarasi ini. Secara khusus, para warga juga melihat komitmen Ganjar atas demokrasi dan konsistensinya melawan intoleransi dan radikalisme.

Lebih jauh, Eddie pun berharap deklarasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia lintas profesi di New Jersey yang tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia di AS USA, bisa memberikan pesan kepada para pemilih di Indonesia untuk mempercayakan masa depan Indonesia kepada Ganjar.