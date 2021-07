Punya Raffi Ahmad dan Atta Halilintar Ternyata Sama Besar

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas telah menyiapkan hewan untuk dikurbankan pada Iduladha tahun ini.

Beberapa di antara selebritas tersebut bahkan menyiapkan sapi dengan ukuran besar, seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.

Raffi Ahmad menyiapkan 10 sapi dan 10 kambing untuk kurban di momen Iduladha tahun ini.

Salah satu sapi yang disiapkan suami Nagita Slavina itu mempunyai berat hingga 1,4 ton.

"Si Bager, sapi dari Gunung Kidul. Hampir 1,4 ton," ungkap Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/7).

Atta Halilintar ternyata mempunyai sapi yang besarnya nyaris sama dengan kepunyaan Raffi Ahmad.

Suami Aurel Hermansyah itu membeli sapi seberat 1,4 ton untuk dikurbankan.

"Hai Grandung, welcome to our family. Semoga jadi penolong kami akhirat kelak," ujar Atta Halilintar.