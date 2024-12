Pupuk Kaltim Raih 3 Penghargaan di Ajang IDIA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih tiga penghargaan dalam ajang Digital Innovation & Achievement Award (IDIA) 2024, atas komitmen pengembangan inovasi melalui adopsi teknologi berbasis digital.

Hal ini dilihat dari budaya kerja melalui implementasi teknologi baru yang terus dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perusahaan secara signifikan.

Penghargaan dari Business Asia Indonesia itu di antaranya Best Digital New Technology and IT Implementation 2024, Best Overall Indonesia Digital Innovation and Achievement 2024, serta Best CEO of the Year 2024 bagi Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo.

Soesilo menuturkan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pupuk Kaltim terhadap pengembangan teknologi digital, serta inovasi berkelanjutan dalam mendukung operasional perusahaan.

Utamanya menghadirkan berbagai inisiatif digital yang berkelanjutan, serta menumbuhkan budaya inovasi di seluruh lini organisasi.

“Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi bagian dari strategi keberlanjutan di Pupuk Kaltim, sekaligus upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses melalui transformasi industri 4.0 secara berkesinambungan,” ujar Soesilo, Kamis (17/12).

Menurut dia, Pupuk Kaltim terus memprioritaskan transformasi digital dalam proses bisnis dan operasional perusahaan.

Bahkan beberapa tahun terakhir, Pupuk Kaltim melakukan berbagai penyempurnaan implementasi teknologi berbasis digital dengan lebih efisien.

Berbagai inovasi yang diterapkan pun mengacu pada penggunaan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) hingga big data analytics untuk memantau proses produksi maupun distribusi.