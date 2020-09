Quartararo Juara MotoGP Catalunya, Suzuki Luar Biasa, Rossi Celaka

jpnn.com, BARCELONA - Fabio Quartararo memenangi balapan MotoGP Catalunya yang mendebarkan di Sirkuit Barcelona Catalunya, Minggu (27/9) malam WIB.

Rider Petronas Yamaha itu naik ke podium pertama setelah memimpin balapan sejak lap ke-9 dari 24 lap MotoGP Catalunya.

Start dari posisi kedua, Quartararo sempat keteteran, disalip Valentino Rossi yang start dari posisi ketiga.

Sementara Franco Morbidelli yang pole position, langsung melesat.

