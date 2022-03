QuBisa Menjawab Permasalahan Pendidikan di Daerah Tertinggal

jpnn.com, JAKARTA - QuBisa terus berperan aktif untuk pemerataan pendidikan di Indonesia dalam pembelajaran online.

QuBisa hadir dengan produk pembelajaran untuk semua orang.



Director PT WIN Management Qubisa Daniel Wirajaya mengatakan QuBisa terus membantu anak muda Indonesia di daerah tertinggal.



Menurut dia, QuBisa mampu menciptakan pembelajaran online yang efektif dan efisien.



"QuBisa diperuntukkan calon profesional muda yang ingin menguasai bidang pembelajaran secara menyeluruh, bersertifikat, dan menginginkan pembelajaran yang dapat diakses seumur hidup," ujar Daniel pada webinar bertajuk “Young Financial Freedom: How To Get Your First 1 Billion”, Jumat (25/3).



Selain itu, QuBisa juga mengundang ahli di berbagai bidang untuk melakukan sesi pembelajaran langsung melalui webinar.

User dapat bertanya secara langsung kepada para pembicara terkait topik yang dibahas.



Apabila terhalang untuk menghadiri pembelajaran yang berdurasi panjang, QuBisa menyediakan microlearning atau video pendek bagi user untuk dapat memahami suatu bidang dengan cepat.



Daniel menyebut per 15 Februari 2022 sudah lebih dari 400 ribu murid terdaftar, 700 instruktur, 750 webinar berkualitas, dan 4.400 kelas terbaik.



"Kami mempersiapkan lulusan baru dan profesional muda untuk menjadi lebih kompeten dan kompetitif dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan siap kerja," kata Daniel.



Untuk itu, QuBisa terus meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk semua orang, di mana saja, kapan saja, serta sebagai Road Map karier yang dapat membimbing lulusan baru menemukan sesuai jalur mereka. (mcr28/jpnn)