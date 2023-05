Rad Rat Hadirkan Album Perdana Berisi 9 Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Rad Rat yang beranggotakan Wisnu Adji dan Tanya Ditaputri akhirnya merilis album perdana yang berjudul Self Titled.

Album tersebut berisikan 9 lagu yang lahir dari buah pikir dan rasa keduanya yang sejak 2021 memutuskan membentuk band.

Sebelum merilis album, Rad Rat telah meluncurkan 3 single sejak 2021 antara Laughing at Myself, Marionattes, dan OLA.

Baca Juga: Kangen Band Ungkap Sebuah Fakta di Singaraja Fest 2023

Tiga lagu tersebut juga masuk menjadi bagian dalam album perdana.

Sementara itu, enam lagu lainnya yakni L, Alone, Fang, Koma, Fine, dan When Things Get Old merupakan lagu baru yang siap memberi kejutan bagi pendengar musik Indonesia.

"Kami senang sekali dengan lahirnya album perdana kami. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami akhirnya bisa menghadirkan album perdana kami," kata Wisnu Adji Rad Rat dalam keterangan resmi, Minggu (28/5).

Baca Juga: Reality Club Hadirkan Album Ketiga yang Penuh Cinta

Rad Rat tidak mengusung tema yang spesifik yang membungkus album tersebut menjadi kesatuan.

OLA, misalnya, lagu ini menceritakan pengalaman Tanya yang harus kehilangan anjing yang sangat disayang.