Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sebut Bayi Lily Sebagai Buah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina makin sering memperlihatkan bayi perempuan yang bernama Lily di Instagram.

Adapun Lily merupakan bayi yang diduga telah diadopsi oleh suami istri tersebut.

Terbaru, Raffi Ahmad mengunggah foto Nagita Slavina tengah tidur bersama anaknya, Rafathar dan Rayyanza serta Bayi Lily.

"Buah hati," ungkap Raffi Ahmad, Kamis (2/5).

Sebelumnya, pemilik RANS Nusantara FC itu memperlihatkan wajah Lily melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam foto itu, Raffi Ahmad tampak berpose dengan Lily yang wajahnya masih sedikit ditutupi.

"Apakah Lily mirip sama Cipung? Lily you are not alone," imbuh Raffi Ahmad.