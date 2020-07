Rahasia Isi Tas Ratu Elizabeth, Jangan Kaget Ya

Kamis, 09 Juli 2020 – 12:16 WIB

jpnn.com, LONDON - Ratu Elizabeth dikenal sangat menyukai tas keluaran brand lokal. Tas sudah jadi item fesyen tak terpisahkan dari gaya berbusana keluarga kerajaan.

Mengutip express.co.uk, CEO Launer (brand tas asal Inggris) Gerald Bodmer mengatakan bahwa Ratu merasa tak lengkap jika bepergian tanpa menenteng tas tangannya.

Lantas yang jadi pertanyaan, rahasia apa saja yang dibawa oleh Ratu dalam tas tangannya itu? Atau sebenarnya malah tidak ada?

Penulis buku biografi Sally Bedell Smith, penulis "Elizabeth the Queen: The Woman Behind the Throne" mengklaim Yang Mulia membawa sejumlah barang di dalam tas mungilnya yakni; kaca, lipstik, foundation pensil, kacamata baca dan permen mint.

Selain itu, Sang Ratu sering membawa gantungan portabel untuk menggantungkan tasnya di bawah meja ketika dia duduk.

Jean Wills, sepupu Ratu yang diundang makan malam di rumah Berkshire, mengatakan dia terkejut melihat Yang Mulia membawa barang itu.

"Saya menyaksikan Ratu membuka tas tangannya dan mengeluarkan benda berbentuk seperti cangkir hisap putih dan dengan hati-hati meludahinya," kata Jean Wills.

"Sang Ratu kemudian menempelkan cangkir itu ke bagian bawah meja. Cangkir itu memiliki kait di atasnya, dan dia menempelkan tas tangannya ke dalamnya."