Raih Penghargaan, Ayu Ting Ting Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru saja meraih penghargaan.

Dia memenangkan piala Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2021 untuk kategori Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik.

"Alhamdulillah thank you for the award @amiawards," ungkap Ayu Ting Ting melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (16/11).

Pelantun Sambalado itu lantas mengucap terima kasih kepada netizen, khususnya penggemar.

Ayu Ting Ting bersyukur karyanya masih diapresiasi pendengar.

"Terima kasih untuk semua yang sudah selalu support aku," ujar ibunda Bilqis itu.

Ayu Ting Ting bertekad bisa makin baik lagi ke depannya.

Dia juga ingin selalu menghadirkan karya terbaru.