Raih Penghargaan Internasional, Multipro.id Jadi Pusat Distribusi IT di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan IT business solution di Indonesia, Multipro.id meraih penghargaan internasional, '2021 East Asia Top Reseller Partner Award' dari APC by Schneider Electric.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara 2022 East Asia Partner Award secara virtual. Penghargaan diterima James Wijaya sebagai Co Founder Multipro.id.

“Penghargaan ini adalah motivasi baru kami untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan setia APC kepada Multipro.id," kata James Wijaya dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Ke depannya, Multipro.id akan terus meningkatkan pelayanan purna jual sehingga selalu menjadi pusat distribusi IT terlengkap dan terpercaya di Indonesia.

Multipro.id merupakan mitra resmi dari APC by Schneider Electric, HPE, Lenovo, Dell, Fortinet, Aruba, Microsoft.

Pada 2022 ini, pencapaian Multipro.id meningkat ke tingkat internasional yaitu Asia Timur.

APC paling dikenal dengan Uninterruptible Power Supply (UPS)-nya yang yang berkualitas, masa pakai tahan lama, walaupun sebenarnya UPS bukanlah satu-satunya produk APC. UPS APC merupakan merk terlaris di Indonesia.

Selama masa pandemi, ketika pelanggan banyak yang bekerja dari rumah, UPS sangat dibutuhkan untuk back up router, modem, dan perangkat IT lainnya. APC DC UPS ( CP12010LI-GR) mampu back up router selama 120 menit. (esy/jpnn)