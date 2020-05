Raisa dan Dipha Barus Terlibat di Konser Amal Internasional

Rabu, 20 Mei 2020 – 09:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa dan DJ Dipha Barus dipastikan terlibat dalam konser penggalangan dana internasional untuk membantu penanganan covid-19 bertajuk 'IDENTITY: Project Blue Marble'.

Konser online itu disiarkan langsung di Amazon Music Twitch Channel pada 30 Mei 2020 pukul 14.00 waktu setempat.

Raisa mengaku tidak sabar untuk tampil dalam acara konser amal berskala internasional tersebut.

"Hi guys, aku excited banget karena tanggal 30 Mei nanti aku bakal tampil bareng Dipha Barus di event 'IDENTITY: Project Blue Marble'," ungkap Raisa lewat akun Instagram miliknya, Rabu (20/5).

Hal senada disampaikan Dipha Barus menyusul keterlibatannya dalam konser tersebut. "Representing Indonesian at #ouridentity. Going to play a DJ and live set with Raisa," ujar Dipha Barus.

Konser 'IDENTITY: Project Blue Marble' berlangsung sekitar delapan jam secara online. Acara ini menyatukan seniman serta pemimpin Asia dari seluruh dunia untuk melawan covid-19.

Seluruh hasil keuntungan dari konser tersebut bakal didonasikan kepada organisasi nirlaba United Way Worldwide. Tujuannya, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona atau covid-19.

Selain Raisa dan Dipha Barus, sejumlah musisi kenamaan Asia juga akan memeriahkan konser itu. Di antaranya Yuna, Rupi Kaur, Andrew Yang, Jay Park, M-Flo, Kelly Hu, James Reid, Raja Kumari, Sung Kang, P-Lo, Agnez Mo, Ronny Chieng, Dumbfoundead, Kinjaz, Jeremy Lin, dan lainnya. (mg3/jpnn)