Raisa Hadirkan Kara Chenoa dalam 'You Better Believe Me'

Rabu, 15 September 2021 – 17:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa membuktikan produktivitas lewat karya terbaru berjudul You Better Believe Me.

Dalam single tersebut, dia untuk pertama kalinya menggandeng rapper pendatang baru bernama Kara Chenoa.

Raisa mengatakan lagu You Better Believe Me coba menghadirkan rasa baru dari karya-karya yang sebelumnya.

"Ketika menulis lagu ini, memang kebayangnya ada featuring artist spesifiknya rapper. Pengin lagu yang fun," kata Raisa di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).

Perempuan 31 tahun itu merasa banyak mendapat masukan dari Kara Chenoa selama proses produksi lagu You Better Believe Me.

Raisa bahkan membebaskan Kara mengisi beberapa part dalam lagu up-beat tersebut.

"Kara Chenoa tidak hanya mengisi slot, dia juga hadir dan memberikan nada-nada dan lirik yang melengkapi lagu ini. Bagian outro adalah bagian yang ditulis oleh Kara," jelas Raisa.

Kara Chenoa merasa bangga bisa berkolaborasi dengan Raisa dalam lagu You Better Believe Me.