Raisa Tidak Tega Nyanyi Lagu Galau di Pestapora 2022

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa mengaku tidak tega membawakan lagu galau di Pestapora 2022.

Sebab, dia merasa ribuan penonton yang hadir begitu menyenangkan.

"Kalian sweet banget, enggak tega bawain lagu galau," kata Raisa di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/9).

Meski demikian, perempuan berusia 32 tahun itu tetap saja membawakan lagu sendu.

Raisa ingin mengajak penonton untuk bernyanyi bersama menikmati Pestapora 2022.

"Kita nyanyi bareng ya," ujar pemilik album It's Personal itu.

Dalam Pestapora 2022, Raisa membawakan beberapa lagu andalan.

Antara lain, Could It Be, Serba Salah, You, Jatuh Hati, Usai Di Sini, Bahasa Kalbu, dan lainnya.