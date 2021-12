Ralf Rangnick Mulai Menggeliat, Manchester United Bidik Pemuda 24 Tahun

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mulai memantau sejumlah nama jelang dibukanya bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang.

Satu nama yang sedang dibidik ialah pemain Feyenoord, Marcos Senesi.

Pemain 19 tahun itu tinggal menyisakan 18 bulan kontrak bersama klub Eredivisie tersebut.

Senesi telah membuat 92 penampilan sejak merapat ke Feyenoord pada 2019. Dia dijuluki The Gladiator oleh para penggemar karena penampilannya yang dominan di lini belakang.

Premier League clubs amongst those looking closely at Feyenoord's Marcos Senesi.



West Ham United, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Leeds United and Newcastle United have all watched the defender in recent months.



?? @90min_Football



