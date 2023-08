Rasyiqa Hadirkan Lagu Manis Getir 'A Song For Someone Else'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rasyiqa kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul A Song For Someone Else.

Lagu baru ini sekaligus jadi single kelima dari solois asal Jakarta tersebut.

Lewat A Song For Someone Else, Rasyiqa menyampaikan sentimen tentang perasaan romantis untuk seseorang, yang entah kenapa, selalu terasa simpel namun di saat yang sama kompleks.

Dia menjelaskan, lagu ballad yang dramatis itu bercerita tentang sosok seseorang yang ideal tanpa harus menjadi sesuatu yang spesial.

Menurutnya, A Song For Someone Else seperti berdiri di batas tipis antara manis dan getir.

"Lagu ini gue tulis setelah papasan dengan seseorang yang sudah lama enggak gue temui. Walaupun sekarang kondisinya gue enggak ngobrol sama orang ini seperti dahulu dan hanya bisa lihat dari kejauhan, gue akan selamanya mendoakan dia yang terbaik cause he truly deserves it," kata Rasyiqa, Kamis (24/8).

Rasyiqa menyebut, walaupun judulnya A Song For Someone Else, lagu itu juga ditujukan ke diri sendiri sebagai bentuk self reminder.

"Gue harus bersabar dan mungkin perlu fokus ke diri sendiri dahulu sebelum menemukan orang yang tepat untuk diri gue sendiri," lanjutnya.