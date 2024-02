Ratusan Siswa SD dan MI di Kudus Antusias Ikuti Festival SenengMinton 2024

jpnn.com, KUDUS - Sebanyak 360 siswa kelas 1 hingga kelas 3 dari 20 Sekolah Dasar (SD) di Kudus, Jawa Tengah, antusias mengikuti Festival SenengMinton 2024.

Festival yang diinisiasi Pengurus Kabupaten (Pengkab) PBSI Kudus bekerja sama dengan Bakti Olahraga Djarum Foundation dan PB Djarum, digelar di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah.

"Meski hanya berlangsung sehari, tetapi kesenangannya bisa bertahan lama pada para siswa," kata Ketua Umum Pengkab PBSI Kudus Yuni Kartika, dalam keterangannya, Minggu (25/2).

Yuni Kartika mengatakan, inisiasi mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bulu tangkis ini dimulai sejak Juni tahun lalu.

Kala itu, Pengkab PBSI Kudus menggelar sesi coaching clinic kepada para guru SD dengan tujuan agar sekolah-sekolah tersebut membuka ekstrakurikuler bulu tangkis bagi para siswa.

"Ternyata antuasiasnya tinggi sekali. Sehingga kami menggelar SenengMinton 2024 sebagai festival dan perlombaan bagi siswa sekolah dasar agar makin jatuh cinta dengan olahraga ini," ujarnya.

Dalam Festival SenengMinton 2024, para peserta akan mengikuti enam jenis lomba yakni Service to Target, Throwing the Shuttlecock, Juggling Shuttlecock, Drive Target, Netting Target Between Ropes, dan Shuttle Run Zig Zag.

Pada setiap uji ketangkasan itu, setiap SD diwakili oleh satu regu berisikan tiga personil yang harus terdiri dari laki-laki dan perempuan.