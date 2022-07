Rayakan 11 Tahun di Industri Mainan, PMB Toys Luncurkan Tolo Car

jpnn.com, JAKARTA - PT Pangeran Maju Bahagia (PMB) merayakan 11 tahun perjalanannya di industri mainan anak dengan meluncurkan scoop market mainan tunggang baru, yakni Tolo Car.

CEO PMB Toys Handy Lie mengatakan mainan baru itu berbeda dengan produk PMB lainnya.

"Tolo Car dikembangkan dengan menggandeng tiga official license, yaitu Honda CRV, Mitsubishi Expander, Mitsubishi Pajero, dan satu on brand PMB, off road,” ujar Handy Lie, di Jakarta, Jumat (8/7).

Produk terbaru ini diluncurkan dalam 3 tipe, yakni Tolo Car, Tolo Car elektrik, dan tolo car stroller.



Tolo Car, mainan baru keluaran PMB Toys. Foto: Djainab Natalia Saroh/JPNN.com

"Tak hanya menggunakan bahan berkualitas, tetapi juga dilengkapi dengan lagu-lagu yang familiar untuk anak-anak, tak lupa dilengkapi dengan LED Lamp dan klakson," tutur Handy.

Handy Lie pun berharap perayaan 11 tahun ini menjadikan PMB Toys sebagai brand mainan tunggang lokal terbaik di Indonesia.

"Semoga perayaan yang ke 11 tahun ini dapat makin menunjukkan komitmen kami dalam menggarap pasar mainan lokal," tuturnya.