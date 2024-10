Rayakan 7 Tahun SA Naturel, Shandy Aulia Perkenalkan Produk Baru

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Shandy Aulia merayakan ulang tahun ke-7 SA Naturel dengan meluncurkan produk terbarunya, Hydrating Lip Stain.

Peluncuran bertema "Beauty Within 7th Years Anniversary SA Naturel by Shandy Aulia and New Launch Product" itu diselenggarakan di Peacock Lounge Hotel Fairmont, Kamis (31/10).

Produk terbaru dari SA Naturel, Hydrating Lip Stain hadir dengan tiga pilihan warna, yakni Cotton Candy (pink), Burnt Sienna (peach), dan Smoochie Plum (deep red).

Shandy Aulia berharap produk ini dapat membantu para wanita tampil alami, sejalan dengan slogan SA Naturel, 'Be Naturally Beautiful'.



Hydrating Lip Stain, produk terbaru dari SA Naturel. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

"Dalam setiap produk, kami ingin mengajak wanita Indonesia untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Harapan kami, ini bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka," ujar Shandy Aulia.

Dia menjelaskan bahwa produk SA Naturel dirancang dengan kualitas premium dan harga terjangkau, sekaligus dilengkapi sertifikasi BPOM, Hypoallergenic Tested, Cruelty-Free, dan Halal.

SA Naturel saat ini menawarkan tujuh produk unggulan untuk bodycare, skincare, dan kosmetik, yaitu: