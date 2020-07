Real Madrid Juara, Begini Komentar Lionel Messi

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi tampak frustrasi setelah Barcelona takluk 1-2 dari Osasuna, dan di saat yang sama Real Madrid memastikan gelar juara di pekan ke-37 La Liga, Jumat (17/7) dini hari WIB.

Barca kalah melawan sepuluh pemain Osasuna. Ya, pemain tamu Enric Gallego mendapat kartu merah pada menit ke-77, tetapi gawang Barca malah kebobolan di injury time.

Messi mengakui, semua tak berjalan baik buat timnya.

"Banyak hal tidak berjalan baik musim ini. Jika tim masih ingin berjuang untuk Liga Champions musim ini, banyak yang harus dilakukan. Andai masih seperti ini, kami akan disingkirkan Napoli (lawan Barca di 16 Besar)," ujar Messi seperti dikutip dari Marca.

HIGHLIGHTS | 10-man @caosasuna_en pulled off a stunning win at the Camp Nou! ??????



???? #BarçaOsasuna pic.twitter.com/29VofjQQp7 — LaLiga English (@LaLigaEN) July 16, 2020