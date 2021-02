Real Madrid Menang Tipis dari 10 Pemain Atalanta

jpnn.com, BERGAMO - Real Madrid harus bersusah payah memetik kemenangan atas Atalanta pada leg pertama 16 Besar Liga Champions, di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis (25/2) dini hari WIB.

Madrid menang tipis 1-0 berkat gol tunggal yang dibukukan Ferland Mendy.

Atalanta yang harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-17 akibat Remo Freuler diusir keluar lapangan mampu menandingi Real sampai fase akhir pertandingan, namun gol yang dibukukan Mendy pada menit ke-86 memperberat langkah mereka untuk lolos ke perempat final.

Real akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua, yang akan dimainkan pada 17 Maret mendatang.

15 - Real Madrid have seen their opponents receive a red card on 15 occasions in the knockout stages of the Champions League, the joint-most for any team alongside Barcelona. Tradition. pic.twitter.com/cI3eLKf2Qn — OptaJean (@OptaJean) February 24, 2021