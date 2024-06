ReIndo Syariah Rebranding Perusahaan, Wapres Sampaikan Harapan

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReIndo Syariah) melakukan rebranding, salah satunya dengan meluncurkan logo baru perusahaan.

Logo tersebut menjadi lambang konsistensi ReIndo Syariah sebagai perusahaan reasuransi syariah full fledged satu-satunya di Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan visi ReIndo Syariah untuk menjadi reasuradur syariah terdepan, terkuat dan terpercaya bagi industri asuransi syariah nasional dengan kiprah regional.

ReIndo Syariah meluncurkan logo barunya pada acara “Launching Logo & ReIndo Syariah Conference 2024” yang diselenggarakan pada Kamis, 27 Juni 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta, mengusung tema “The Future of Sharia Insurance: Value Creation to Boost Sharia Market”.

Direktur Utama ReIndo Syariah Tati Febriyanti menyampaikan bahwa acara ini membawa harapan peningkatan kinerja perusahaan seiring dinamika yang terjadi di skala nasional maupun global serta menginisiasi potensi kerja sama bisnis di masa depan.

“Potensi pasar syariah, baik ekonomi dan keuangan syariah, masih demikian terbuka lebar. ReIndo Syariah sangat terbuka akan adanya sinergi dan kolaborasi untuk memaksimalkan potensi bisnis dalam ekosistem syariah,” katanya.

Logo baru Reindo Syariah memiliki makna kepedulian, saling menolong, rasa aman, perlindungan serta percepatan pertumbuhan industri asuransi syariah sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan perusahaan. Warna biru melambangkan sinergitas Reindo Syariah dengan Induk perusahaan, sementara warna hijau melambangkan kesan ramah dan amanah.

Hadir memberikan sambutan secara virtual, Wakil Presiden Republik Indoenesia KH Ma’ruf Amin, sekaligus menyampaikan harapannya bagi ReIndo Syariah.