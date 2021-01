Rekomendasi Perhiasan untuk Hadiah Orang Tersayang

jpnn.com, JAKARTA - Perhiasan memang menjadi item favorit setiap wanita. Perhiasan bisa menambah penampilan wanita jadi lebih feminin dan elegan.

Jenis perhiasan pun sangat beragam mulai dari kalung, cincin, antin, gelang, liontin, dan lainnya. Bahan yang digunakan pun juga beragam.

Namun, material emas paling populer sebagai bahan baku perhiasan. Hal tersebut selaras dengan tujuan Jo Atelier yang ingin menonjolkan elemen dari emasnya.

Joan, Creative Jo Atelier mengatakan, nama brand yang dibuatnya itu mengingatkan akan sosok ibunya yang suka memakai perhiasan saat beraktivitas.

“Jadi memang original lookbook kami sewaktu mendesain perhiasan adalah berdasarkan seorang wanita yang bagi kami bisa merepresentasikan semua wanita Indonesia,” kata Joan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).

Dengan slogan “Made with Love, with a Little Rock and Roll”, Jo Atelier memberikan sentuhan perhiasan yang edgy dan feminin dalam pendekatan desain yang lembut dan keras.

Baca Juga: Perhiasan dan Permata Dongkrak Nilai Ekspor

Perhiasan dari Jo Atelier memang didesain untuk wanita modern yang selalu suka beraktivitas dan juga para wanita dapat mengembangkan gaya serta mengekspresikan diri mereka sendiri. "Karena Jo Atelier menciptakan berbagai karya yang unik dan juga kontemporer," ujar Joan.

Produk perhiasan yang dihadirkan Jo Atelier terdiri dari anting, kalung, cicin, dan gelang dengan kadar 17 karat. Istimewanya, brand lokal ini memberikan custom desain yang di-engrave pada perhiasan; cincin signet, kalung, serta gelang.