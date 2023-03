Rektor UICI Membuka Secara Resmi Digication Batch 4

jpnn.com, JAKARTA - Digital Campus Orientation (Digication) Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Batch 4 resmi dibuka oleh Rektor Profesor Laode Masihu Kamaluddin pada Jumat (10/3/2023).

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Digital Campus Orientation atau Digication Batch 4 tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka,” kata Prof. Laode.

Digication merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru UICI.

Kegiatan ini digelar pada 10-12 Maret 2023 secara virtual. Kegiatan yang diadakan mencakup pengenalan sivitas akademika UICI, unjuk bakat, talk show, hiburan, dan kegiatan lainnya.

Pada Digication Batch 4 ini, UICI juga memperkenalkan metaverse sebagai bagian dari proses pembelajaran universitas.

Prof. Laode menjelaskan Digication Batch 4 ini mengangkat tema Developing Future Digital Leaders In the Era of Society 5.0.

Tema ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini di mana perkembangan zaman sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi digital.

“Tentu tema ini sangat relevan, di mana pergerakan peradaban di masa depan ditentukan oleh perkembangan digital. Inilah tema kita,” ujar Prof. Laode.