Rendang Babi

jpnn.com - I still remember when I tasted you. I wouldnt believe that it is good to be true. It was the first time, in my life. And if you a human I would make you my wife.

Itu bukan lirik lagu cinta, tetapi lirik lagu berjudul ‘’Nasi Padang’’.

Bukan pengamen jalanan yang menyanyikannya, tetapi seorang panyanyi asal Norwegia, Audun Kvitland yang menciptakan dan menyanyikannya sambil memainkan gitar.

Kvitland mengunggahnya ke akun media sosial pada 2017, dan lagu itu kontan viral di Indonesia dan banyak didengarkan netizen seluruh dunia.

Lagu itu diciptakan Kvitland setelah beberapa minggu melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Hampir setiap hari Kvitland makan nasi padang selama di Indonesia.

Kelezatan dan keunikan makanan tersebut rupanya membuat Kvitland jatuh cinta.

Dia tidak bisa melupakan cita rasa nasi padang plus rendang dengan bumbu yang khas itu.

Ketika sampai kembali ke negaranya Kvitland merasa sangat rindu akan nasi padang.