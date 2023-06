Rendy Kjaernett Dituding Berselingkuh, Denny Sumargo Beri Pesan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Denny Sumargo turut menyoroti isu perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah.

Setelah mendengarkan penuturan Lady Nayoan, perihal gosip tersebut, dia pun memberikan pesan untuk Rendy.

Dia menyarankan suami Lady, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tidak mengabaikan istri serta anak-anak.

"Come to Him, His your helper. You have a wonderful wife here and you have a wonderful kids," ujar Denny, dikutip dari kanal YouTube miliknya, Selasa (27/6).

Denny lantas menyinggung soal dirinya yang sudah bertahun-tahun menikah, tetapi belum dikaruniai momongan.

"Sampai hari ini gue belum dapat anak dan sesulit itu," lanjut Denny Sumargo.

Dia mengatakan bahwa Rendy masih memiliki Tuhan dan harapan untuk memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik.

"Jangan sampai lo berpikir tidak ada harapan. Harapan selalu ada, karena Tuhan adalah harapan," ungkapnya.