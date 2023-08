Resmi Beroperasi, Digital Center Batam Fokus Dukung Teknologi Blockchain

jpnn.com, BATAM - Digital Center Group meresmikan Digital Center yang berada di Kota Batam pada Agustus 2023.

Digital Center di Batam itu melengkapi layanan yang sudah hadir di wilayah Jakarta, Bali, Surabaya, dan Bandung.

Batam dipilih menjadi salah satu kota bisnis tersibuk di Barat Indonesia. Selain posisi geografisnya yang strategis, Batam sangat tepat menjadi pusat ekosistem digital baru.

Sebab, Batam memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap, seperti bandara, pelabuhan, listrik, broadband, dan perguruan tinggi berkualitas.

"Banyak Harapan yang kami letakkan di tanah Melayu demi meneruskan perjuangan Laksamana Hang Nadim sebagai Pahlawan Nasional daerah ini, untuk menjadikan Batam sebagai The Center of Heart,” kata President Director of Board Digital Center Batam, Brenda Regina Hansen dalam siaran persnya, Selasa (15/8).

Dia menambahkan selama ini kebutuhan sumberdaya digital lebih banyak didatangkan dari Pulau Jawa, kini Digital Center Batam siap mencetak talenta-talenta digital dengan bimbingan tenaga ahli berpengalaman.

"Digital Center Batam akan fokus pada program–program digital yang paling dibutuhkan dunia bisnis, di antaranya teknologi blockchain dan robotic process automation," tuturnya.

Menurut dia, teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis.