Reza Arap Beberkan Alasan Tarik Roy CDC jadi Personel Wierd Genius,Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Personel Wierd Genius, Reza Arap blak-blakan soal alasan menarik Roy Leonard Soewarno alias Roy CDC menjadi bagian dari grupnya.

Kehadiran Roy CDC ini menggantikan salah satu personel Wierd Genius yang lama, yakni Gerald Liu.

Arap menilai tidak ada kandidat lain yang lebih baik daripada Roy CDC.

Kehadiran Roy bak jodoh bagi grupnya.

"Who else? No one better than Roy," kata Arap saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Pria 36 itu mengungkapkan sudah lama mengenal Roy CDC.

Keduanya bahkan tergolong teman dekat.

Bukan hanya teman nongkrong, Arap juga cukup dekat dengan keluarga dari kakak Rich Brian tersebut.