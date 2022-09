Reza Arap 'Suka Jajan', Wendy Walters: Terima Kasih atas Traumanya

jpnn.com, JAKARTA - Istri YouTuber sekaligus musikus Reza Arap, Wendy Walters telah menghapus sebagian potret bersama suaminya, yang diunggah dalam akunnya di Instagram.

Penari sekaligus konten kreator itu hanya menyisakan satu foto bersama sang suami.

Foto tersebut tampaknya diambil saat pernikahan mereka di Bali pada Februari, tahun lalu.

Keduanya tampil sempurna memakai baju pengantin seraya semringah ke arah kamera. Namun, ada yang berubah dari unggahan tersebut.

Wendy rupanya sengaja menyisakan foto tersebut untuk menunjukkan kekecewaannya kepada Arap.

Wanita keturunan Tionghoa itu ternyata mengganti keterangan unggahannya. Awalnya, keterangan foto tersebut bertuliskan tanggal pernikahan mereka, 21-2-2021.

Namun, kini berubah menjadi kalimat menohok yang mengekspresikan perasaannya.

"Fuck around? Thank you for the trauma (suka 'jajan'? Terima kasih atas traumanya)," begitu tertulis keterangan unggahan Wendy yang baru.