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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ricky Miraza: Saya Menantang Vicky Prasetyo di Ring, Jangan Jadi Pengecut!

Jumat, 08 April 2022 – 16:58 WIB
Ricky Miraza: Saya Menantang Vicky Prasetyo di Ring, Jangan Jadi Pengecut! - JPNN.COM
Kekasih Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/4). Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kekasih baru Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza kembali menantang Vicky Prasetyo bertanding tinju di atas ring.

Ricky Miraza menyebut dirinya sudah menahan diri selama ini, tetapi dia tak bisa bersabar lebih lama.

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"Jadi, saya tuh awalnya sudah sabar-sabarin, menahan diri atas semua permasalahan sama Vicky Prasteyo," ujar Ricky Miraza di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/4).

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Dia beralasan Vicky Prasetyo sempat melecehkan Kalina sebagai seorang perempuan melalui salah satu kanal di YouTube.

Pria yang tengah dekat dengan Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza kembali menantang Vicky Prasetyo bertanding tinju di atas ring.

TAGS   Ricky Miraza vs Vicky Prasetyo Adu Tinju  ricky tantang vicky  suami kalina ocktaranny  Vicky Prasetyo 

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