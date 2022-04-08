Ricky Miraza: Saya Menantang Vicky Prasetyo di Ring, Jangan Jadi Pengecut!
Jumat, 08 April 2022 – 16:58 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Kekasih baru Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza kembali menantang Vicky Prasetyo bertanding tinju di atas ring.
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"Jadi, saya tuh awalnya sudah sabar-sabarin, menahan diri atas semua permasalahan sama Vicky Prasteyo," ujar Ricky Miraza di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/4).
Pria yang tengah dekat dengan Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza kembali menantang Vicky Prasetyo bertanding tinju di atas ring.
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