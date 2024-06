Rilis EP Sonder, Afgan Kolaborasi Bareng Jessi dalam Escape

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan meluncurkan Sonder, album bahasa Inggris yang ke-2 setelah Wallflower (2021) melalui Empire.

Escape menjadi focus track dari mini album atau EP tersebut.

Dalam lagu Escape, Afgan berduet dengan rapper asal Korea Selatan, yaitu Jessi.

Afgan mengatakan bahwa Sonder adalah karyanya yang paling personal.

Judul tersebut berarti sebuah perasaan atau kesadaran akan semua orang yang ditemui dalam hidup ini, kenal maupun tidak, bahkan hanya sebatas melewati saat sedang berjalan, punya kisahnya masing-masing.

"Kata Sonder aku temukan melalui Pinterest, sangat bergema di benakku. Setiap orang punya perspektif serta cerita hidup masing-masing, mulai dari yang simpel hingga yang kompleks. Masing-masing dari mereka sedang mengalami sesuatu dalam hidup mereka, dan kita harus punya rasa kasih sayang terhadap orang lain. Itu yang membuatku memilih ‘Sonder’ sebagai judul album,” kata Afgan, Jumat (21/6).

Demi Sonder, Afgan terbang ke Inggris dan bekerja sama dengan beberapa songwriter dan produser ternama, salah satunya adalah Maestro, produser single What Now milik Rihanna.

Dia menetap selama dua minggu, hingga lahirlah lima lagu untuk Sonder. Mulai dari emotional ballad Shallow Water, Lonely Night, Criminal (with thuy), Missing the Old Days, hingga Escape bersama Jessi.