Rina Nose Beri Dukungan untuk Jerinx SID dan Nora Alexandra

jpnn.com - KOMEDIAN Rina Nose kembali memberi dukungan kepada Jerinx SID dan istrinya, Nora Alexandra.

Setelah menyuarakan tagar #BebaskanJRXSID, kini dia mengunggah foto Jerinx SID dan Nora.

Rina Nose menyoroti tentang kebencian haters terhadap drummer Superman Is Dead itu.

"Kita sangat mudah membenci sesuatu yang tidak kita mengerti. Kalau sudah dimulai dengan rasa benci, biasanya sudah tidak ada ruang lagi untuk memahami makna dari sebuah sikap atau kata-kata sehingga yang diincar hanya keburukan di permukaannya saja," ungkap Rina Nose lewat akunnya di Instagram pada Sabtu (22/8).

Pengisi acara Opera Van Java itu berharap Jerinx SID dan Nora Alexandra bisa segera kembali bersama.

"All is well Nora dan Jerinx SID," sambung Rina Nose.

Seperti diketahui, Jerinx SID masih ditahan di Polda Bali sejak 12 Agustus 2020.

Drummer Superman Is Dead itu menjadi tersangka akibat kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali.