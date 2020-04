Rindu Glenn Fredly, Mutia Ayu Tulis Kalimat Romantis

Kamis, 16 April 2020 – 08:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Mutia Ayu kembali mengutarakan kerinduan kepada mendiang suaminya, Glenn Fredly.

Sepekan kepergian sang suami, dia mengenang lewat sebuah foto yang diunggah ke Instagram.

Dalam foto tersebut, terlihat Glenn Fredly memegang tangan Mutia Ayu. Mereka tampak sedang berjalan bergandengan.

Pada keterangan foto, dia menyertakan kalimat romantis untuk almarhum.

"You will always be my guiding light @glennfredly309 (kamu akan selalu jadi cahaya penuntunku)," ungkap Mutia Ayu, Rabu (15/4).

Pada unggahan sebelumnya, ibu satu anak itu juga mengungkapkan rindu pada Glenn Fredly. Mutia Ayu memperlihatkan video saat bersama Glenn Fredly di atas panggung.

"Kangen kamu bebeh," ujar Mutia Ayu.

Glenn Fredly dan Mutia Ayu menikah pada Agustus 2019 laku di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Awal tahun 2020, mereka dikaruniai anak pertama yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.