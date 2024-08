Ririn Dwi Ariyanti dan Dokter Siska Khair Perkenalkan Bisnis Baru Mereka

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Siska Khair bersama Ririn Dwi Ariyanti memperkenalkan produk minuman pelangsing mereka, SKC Lapetite.

Grand launching produk mereka baru saja diadakan beberapa waktu lalu.

Bekerja sama dengan Ririn Dwi Ariyanti, Dokter Siska Khair lantas membeberkan alasannya.

Dia ternyata memiliki alasan tersendiri mengapa menggandeng Ririn Dwi Ariyanti untuk bisnis terbarunya itu.

Sebab dia menilai, Ririn merupakan sosok yang ramah dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat.

"She is really easy going dan juga sangat bagus karakternya, imejnya sangat bagus di mata masyarakat, dan pastinya juga she represent ide dan target kami," ujar dokter Siska Khair.

Selain itu, dirinya sudah mengenal sosok Ririn Dwi Ariyanti sejak lama.

Dokter Siska Khair menyebut bahwa pemain sinetron Cincin itu merupakan sosok pekerja keras dan bertanggung jawab.