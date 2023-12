Rock In Solo 2023 Digelar Hari Ini, Behemoth dan Cryptopsy Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik cadas, Rock In Solo 2023 digelar di Benteng Vastenburg, Surakarta pada hari ini, Minggu (10/12).

Pada tahun ini, Rock In Solo bakal digempur oleh tiga lineup band internasional.

Rock In Solo 2023 menghadirkan Cryptopsy dari Canada, Thy Art is Murder dari Australia, dan band death metal ternama asal Polandia, Behemoth.

"Tidak hanya band luar negeri, masih ada belasan nama dari band musik keras lokal lainnya," kata Stephanus Adjie, perwakilan dari Rock In Solo, belum lama ini.

Beberapa band lokal akan turut beraksi dalam Rock In Solo 2023.

Antara lain, Weekend Warriors, Finsmoonth, Ludicia, Sworn, Kid Monster, X-Tab, Humiliation, Fingerprint, MTAD, Dazzle, Death Vomit, MCPR, Noxa, Edane, dan Down for Life.

Tidak hanya konser musik, berbagai program juga siap mengisi rangkaian acara Rock In Solo 2023.

Beberapa di antaranya yakni A Journey of Rock in Solo: Chapter, Solo Is Rock, Rockparade, Rockscreen, Rockmarket dan Rockcon dengan puncak acara Rock In Solo Open Air 2023.