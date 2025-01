Rocker Kasarunk Kembali Persembahkan Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Rocker Kasarunk membuka perjalanan di 2025 dengan merilis single terbaru yang berjudul Forever Now And Then.

Band rock alternatif yang dimotori Ferdy Tahier (Element) itu kembali menyuguhkan lagu dengan lirik berbahasa Inggris, seperti single I Want To yang rilis akhir tahun lalu.

Rocker Kasarunk memberi suguhan yang cukup berbeda pada single kedua tersebut.

Apabila single I Want You bergenre funk disko 80-an, Forever Now And Then merupakan lagu balada yang diaransemen dengan warna rock.

Rocker Kasarunk yang beranggotakan Ferdy Tahier (vokal/piano), Aditia Sahid/Acoy (gitar), Ricky Rahmadi (bass), Christian Wibisono/Ian (drum) dan Roby Hasibuan (Keyboard) itu memang banyak terinspirasi dari musik-musik dari era 80 hingga 90an.

Single I Want To sempat melibatkan anak dari Ferdy Tahier yaitu Deirda Tahier sebagai rapper tamu serta Gada Tahier sebagai penulis lirik dan sutradara video klip.

Pada single Forever Now And Then, Rocker Kasarunk masih menggandeng Gada Tahier sebagai penulis lirik dan video music director.

Selain itu, Rocker Kasarunk juga melibatkan Renaga Tahier, salah satu anak dari Ferdy Tahier yang berprofesi sebagai penyanyi dan aktor untuk berduet dengan Baiti Assegaff sebagai pasangan model dalam video musik.