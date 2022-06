Roller Coaster Yeremia Rambitan: Juara Asia, Dikecam, Kini Dicintai

jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan Yeremia Erich Yoceh Rambitan bak 'roller coaster' sepanjang 2022. Begitu banyak pelajaran yang menghampiri pemain 22 tahun itu.

Namanya melambung bersama Pramudya Kusumawardana ketika menjadi juara Asia setelah mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) di partai puncak Badminton Asia Championship (BAC) 2022.

Setelah menjuarai BAC 2022, Pramudya/Yeremia tidak berangkat ke Thomas Cup 2022. PBSI memilih mengirim keduanya untuk bejuang di SEA Games 2021.

Insiden Kalimat Kasar

Pramudya/Yeremia tampil cukup menjanjikan di nomor perorangan. Mereka mampu menembus partai puncak meski akhirnya kalah dari sesama wakil Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Alhasil, Pram/Yere harus puas dengan medali perak.

Namun, torehan itu sedikit tercoreng dengan ulah Yeremia Rambitan yang mengeluarkan kalimat tidak pantas terhadap volunteer (perempuan, red) SEA Games 2021.

Ucapan tak senonoh Yeremia itu kemudian viral di media sosial.

"I love you, i want fu*k you," begitulah ucapan yang terlontar dari Yeremia ketika melangsungkan live di aplikasi TikTok.

Sontak, hal itu membuat nama Yeremia sempat dihujat oleh netizen Indonesia. Mereka, bahkan meminta pemain kelahiran Jakarta itu mendapat sanksi dari PBSI.