Ronald Koeman Kartu Merah, Barca Keok, Klasemen La Liga Mengerikan

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona membuang peluang memimpin klasemen La Liga.

Bermain di kandang sendiri, Camp Nou, Jumat (30/4) dini hari, empunya stadion takluk 1-2 dari tim papan tengah Granada.

Barca sempat unggul lebih dahulu setelah Lionel Messi mencetak gol pada menit ke-23.

Granada menyamakan kedudukan pada menit ke-63 lewat Darwin Machis.

??| If nothing changes, Ronald Koeman will miss both the game against Valencia and the one against Atletico due to the red card. [@martinezferran] pic.twitter.com/YrFMC7kBB1 — La Senyera (@LaSenyera) April 29, 2021