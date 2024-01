RS Mitra Keluarga & Kasoem Hearing Center Hadirkan Pusat Layanan Kesehatan Pendengaran Terlengkap

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kelapa Gading menggandeng Kasoem Hearing Center mendirikan Jakarta Ear and Hearing Center, fasilitas kesehatan pendengaran pertama dan terlengkap di Indonesia.

Kolaborasi tersebut didukung oleh Cochlear Ltd., IA-CEPA ECP Katalis (Katalis), dan Austrade. Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).di Jakarta, Kamis (11/1).

MoU ditandatangani oleh Direktur RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Dr. Ronald Reagan dan Deputy CEO Kasoem Hearing Center Trista Mutia Kasoem.

"Hari ini menandai titik tolok baru dalam pelayanan kesehatan pendengaran di Indonesia. Kami berharap Jakarta Ear and Hearing Center akan menjadi model pelayanan kesehatan yang memadukan kenyamanan dan kualitas tinggi untuk semua lapisan masyarakat,” tutur Dr. Reagan.

Sementara itu, Trista Mutia mengatakan kerja sama ini menjadi langkah besar dari program yang sebelumnya memang dijalankan Kasoem Hearing Center selama hampir 30 tahun berdiri di Indonesia.

Jakarta Ear and Hearing Center diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terkait pemeriksaan gangguan pendengaran mulai dari screening pendengaran, diagnosis, fitting alat bantu dengar, operasi cochlear implant hingga habilitasi pendengaran.

“Kolaborasi ini adalah wujud nyata dari dedikasi kami untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan pendengaran yang optimal," ucapnya.

Dalam pendirian Jakarta Ear and Hearing Center hadir jajaran pejabat setaraf internasional. Mulai dari Country Manager Indonesia & BD Alliance Director AGM of Cochlear SH. Kumala Dewi, Senior Trade and Investment Commissioner of Austrade Rodney Commerford, Kedutaan Besar Australia di Jakarta hingga Mr. Paul Bartlett, Direktur dari Katalis. Inisiatif ini menandakan dukungan internasional antar-sektoral yang kuat.