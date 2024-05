Rumah BUMN Pekanbaru Raih Penghargaan Internasional dari Global Business Magazine

jpnn.com, PEKANBARU - PT Pertamina (Persero) semakin mengukuhkan posisinya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berkomitmen penuh terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Melalui Rumah BUMN Pekanbaru, Pertamina berhasil menyabet penghargaan Recognized Institution with The Category as The Best SME & Community Development Indonesia 2024 versi Global Business Magazine.

Penghargaan dari perusahaan publikasi asal Timur Tengah ini diberikan kepada seluruh inovator bisnis, pegiat pasar, dan pemimpin di dunia, dan Pertamina melalui Rumah BUMN Pekanbaru menjadi satu-satunya pemenang.

Rumah BUMN Pekanbaru menjadi satu-satunya entitas asal Indonesia yang memperoleh apresiasi Global Business Magazine.

Rumah BUMN Pertamina di Pekanbaru dinilai telah memberikan pendampingan kepada UMKM di Pekanbaru, dan juga telah mengimplementasikan program-program unggulannya kepada komunitas melalui pendekatan terhadap environment (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola) atau ESG.

CFO Rumah BUMN Pekanbaru Erwandi Yanto mengungkapkan penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Rumah BUMN Pekanbaru sebagai TJSL PT Pertamina (Persero) untuk pengembangan UMKM wilayah Provinsi Riau.

“Ketika kerja keras membuahkan hasil, kami tentu semakin terpacu untuk lebih memberikan yang terbaik bagi para UMKM, karena pencapaian program-program yang kami dapatkan tidak lepas dari peran para pelaku usaha yang telah melahirkan ide-ide kreatif untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas,” ucap Erwandi.

Menurut Erwandi, selama ini Rumah BUMN Pekanbaru telah menjalankan beberapa innovation program, SME Event, dan millenials program.