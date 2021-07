Rumah Kita, Bukti Kecintaan Asteriska Terhadap Alam

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asteriska mengungkapkan kecintaannya terhadap bumi melalui album mini terbaru berjudul, Rumah Kita.

Berisi empat lagu tentang alam, Rumah Kita merupakan album ketiga Asteriska setelah melepas album Distance (2015) dan Past Possessions (2018).

"Aku merasa selama ini belum pernah melakukan hal berguna untuk alam walaupun aku merasa sebesar itu rasa cinta dan hormatku sampai rasanya ada adiksi tersendiri berada di alam terbuka,” kata Asteriska, Senin (26/7).

Personel Barasuara itu selama ini menciptakan beberapa lagu yang berkaitan dengan alam.

Oleh sebab itu, Asteriska memutuskan mengumpulkannya dalam satu album.

"Ini memudahkanku untuk gerak lebih, seperti menyebarkan gaung kepedulian akan menjaga alam, menggalang dana untuk lembaga yang berkaitan dengan menjaga alam, dan menjadi pengingat untuk diriku sendiri bahwa aku harus terus berusaha lebih menjaga alam," jelasnya.

Dalam proses kreasi Rumah Kita, Asteriska kembali berkolaborasi dengan produser Andreas Arianto di Bali.

Album berisi lagu Ibu Pertiwi yang menyuarakan keresahan setelah berkunjung ke kota Muara Gembong yang semakin tenggelam, The Waves and the Grey menggambarkan kekuatan dan keindahan samudra, Cerita Laut membayangkan suka duka kehidupan di bawah laut, dan When Earth Speaks sebuah sahutan dan monolog tentang mendekatkan diri kembali dengan alam.