Rumah Tangga Bermasalah, Celine Evangelista Ucap Satu Kata Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Celine Evangelista menggambarkan kondisi saat ini rumah tangganya dengan Stefan William dalam satu kata, yaitu pasrah.

Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William memang dikabarkan tengah bermasalah sejak beberapa bulan lalu.

"Pasrah saja. Ya, whatever will be, will be," ujar Celine Evangelista di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/10).

"Apa pun yang terjadi di dalam hidup ini terjadilah sesuai kehendak Tuhan," sambungnya.

Bintang film Bangku Kosong itu mengaku kerap kali mecurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia menilai, manusia kerap kali membuatnya kecewa.

"Sering curhatnya ke Tuhan sih karena manusia selalu mengecewakan pasti ya," tutur Celine Evangelista.

"Jadi, Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan," tambahnya.

Adapun baru baru ini, Stefan William terpergok dengan perempuan lain di Bali. Dia pun meminta warganet tidak mengirimkan video itu kepadanya.