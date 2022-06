Saling Beri Perhatian, Ajil Ditto dan Marsha Aruan Pacaran?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ajil Ditto tampaknya tengah menjalin hubungan dekat dengan Marsha Aruan.

Hal itu terlihat dari unggahan keduanya melalui fitur Instagram Story mereka masing-maisng.

Mereka seperti saling membalas tulisan yang mengisyaratkan perasaan keduanya.

Ajil Ditto awalnya mengungkapkan perasaannya yang kesepian.

"Sepi banget. I wish there was someone around (Saya berharap ada seseorang di sekitar)," tulis Ajil Dito.

Marsha Aruan tamapk menanggapi kegalauan Ajil melalui unggahan di Instagram Story miliknya.

"Semangat terus, jangan merasa sendirian," tulis Marsha Aruan.

Tulisan Marsha itu pun diunggah ulang oleh Ajil Ditto melalui Instagram Story miliknya.