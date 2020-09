Salurkan Paket Sembako, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Kompak Bersatu Lawan Corona

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Sandiaga Uno bersama Djarum Group menyalurkan paket bantuan sembako untuk UMKM melalui OK OCE Peduli dan Entrepreneur Profesional (EP) For Jokowi di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Jumat (25/9).

“Semangat kepedulian ini menggugah simpati dan empati kita semua untuk bersatu melawan covid-19. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Djarum Group dengan membagikan ribuan paket sembako yang disalurkan melalui EP For Jokowi dan OK OCE Peduli kepada masyarakat atau pegiat usaha UMKM yang terdampak Covid-19," seru Sandiaga.

"Pesan saya kompak dan bersatu lawan wabah serta jaga kondisi kesehatan dan serta terus ikhtiar berusaha dan berdoa, InsyaAllah langkah kita dimudahkan, UMKM tetap semangat meskipun dalam kondisi sulit ini," seru Sandi.

Sementara itu, Ketua Umum EP For Jokowi, Hasni menyatakan kegiatan ini merupakan aksi sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kali ini kami berkolaborasi dengan OK OCE Peduli dalam penyalurannya, sehingga banyak masyarakat bisa mendapatkan bingkisan sembako yang sangat berarti di tengah pandemic ini, semoga langkah Kolaborasi Djarum Group-RIB Pimpinan Bang Sandi ini dapat terus dilakukan,” harapnya.

Ketua OK OCE Peduli Andi Maulana mengungkapan terima kasih dan menyambut positif kolaborasi Djarum Group-RIB dengan menggandeng EP For Jokowi dan OK OCE Peduli.

“Semoga upaya kolaborasi ini semakin membuat kita solid dalam membangun Indonesia maju dan lebih baik,” katanya.