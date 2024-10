Sambut Halloween, Catchplay Hadirkan Sejumlah Series dan Film Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Demi meramaikan momen Halloween kali ini, Catchplay menyajikan deretan film blockbuster, serial favorit, hingga anime populer.

Konten pilihan dari berbagai genre, khususnya horor, akan membuat momen Halloween para pencinta film makin seru.

Country Manager Catchplay, Dhini W. Prayogo mengatakan, Oktober 2024 merupakan bulan paling ditunggu bagi para pencinta film dan serial horor.

"Tahun ini Catchplay makin membuat momen perayaan Halloween para movie lovers semakin seru dan menegangkan. Serial horor terbaik dunia From hadir di Catchlay lengkap mulai dari Season 1, Season 2, hingga Season 3 yang stream bersamaan dengan penayangan di Amerika," ungkap Dhini W. Prayogo dalam keterangannya.

Tidak hanya 'From', ada pula The Equalizer Season 4, hingga Beetlejuice Beetlejuice.

Berikut deretan series serta film yang hadir di Catchplay pada momen Halloween tahun ini:

Baca Juga: Kisah Racun Sangga yang Sempat Viral di X Diangkat jadi Film

From Season 3, adapun From Season 3 bakal tayang di Catchplay. Saksikan episode baru From Season 3 tiap hari Senin yang tayang bersamaan dengan negara asalnya, Amerika.

The Equalizer Season 4, aktris Queen Latifah perankan Robyn McCall, si Equalizer', jagoan versi perempuan dari karakter Denzel Washington di layar lebar.