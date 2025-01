Sambut Imlek, The Park Pejaten Hadirkan Pertunjukan Akrobat Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, The Park Pejaten kembali mempersembahkan pertunjukan akrobat internasional yang bertajuk Enchanted Lunar New Year Show from Beijing.

Rangkaian acara tersebut dilaksanakan mulai 24 Januari hingga 9 Februari 2025 mendatang.

Pertunjukan akrobat spektakuler yang didatangkan langsung dari Beijing, Tiongkok ditujukan untuk seluruh keluarga dan dapat dinikmati di atrium The Park Pejaten.

Pergelaran akan diadakan dua kali setiap harinya, dengan jadwal setiap Sabtu, Minggu, dan libur nasional pada 24, 25, 26, 27, 28, 29 Januari dan 1, 2, 8, 9 Februari 2025 di pukul 14.00 dan 19.00 WIB.

Sedangkan pada Selasa, Rabu, Kamis, & Jumat tanggal 30 Januari, & 5, 6, 7 Februari 2025 di pukul 16.00 dan 19.00 WIB.

Seluruh pertunjukan akan dilakukan oleh para talenta profesional dari Tiongkok yang telah meraih berbagai penghargaan dan tampil di festival sirkus dunia. Aksi akrobatik mereka akan memukau penonton dengan beragam atraksi dan kostum yang spektakuler.

Beberapa aksi utama yang akan ditampilkan antara lain, Jar Juggling, Hat Juggling, Unicycle Juggling, Contortionist, Face Changing, Barongsai Lantai, Barongsai Tonggak, Liong, dan Chai Sen Parade, masing-masing menawarkan pengalaman yang tak terlupakan dan berbeda dari pertunjukan yang biasa.

Atraksi-atraksi tersebut akan menyuguhkan sensasi yang luar biasa, memadukan keterampilan tinggi, seni, keberanian dan hiburan dalam satu kesatuan yang memukau.