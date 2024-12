Sambut Liburan Akhir Tahun, Sarinah Hadirkan Promo Belanja Menarik & Pesta di Pusat Kota

jpnn.com, JAKARTA - PT Sarinah an InJourney Retail, anak usaha dari Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) siap menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan berbagai kegiatan dan penawaran menarik.

Dengan tema Pesta di Sarinah - Christmas and New Year Starts with You, Sarinah berkomitmen menjadi tempat terbaik untuk merayakan liburan akhir tahun bersama keluarga dan teman-teman sambil menikmati produk lokal berkualitas.

Sarinah menargetkan lebih dari 350 ribu pengunjung pada periode 24 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Commercial Group Head InJourney, Yoesman Sugianto mengatakan berbagai program dan event di periode libur natal dan tahun baru ini melibatkan seniman dan artis nasional, UMKM, komunitas seni dan sebagainya.

“Kami di InJourney memiliki aset destinasi di wilayah Jakarta seperti Sarinah, TMII, dan bandara melakukan berbagai inisiatif strategis dalam menyambut periode nataru ini,” ujar Yoesman.

Direktur Utama PT Sarinah, Fetty Kwartati menjelaskan tahun ini Sarinah memusatkan daya tarik utama di Sarinah Thamrin, menjadikannya pilihan utama bagi pengunjung yang ingin berbelanja sekaligus menikmati berbagai pengalaman seru selama musim liburan.

“Kami ingin menjadikan Sarinah sebagai destinasi utama untuk berbelanja produk lokal berkualitas selama liburan akhir tahun. Dengan berbagai promosi menarik, kami berharap dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi setiap pengunjung sambil merayakan Natal dan Tahun Baru," tutur Fetty.

Sebagai bagian dari perayaan liburan akhir tahun, Sarinah menyiapkan 18 program promosi di seluruh gerainya, termasuk di Malang, Braga, TMII, dan bandara.