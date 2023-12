Sambut Tahun Baru, The Alts Movement Hotel Palembang Bertabur Promo

jpnn.com, PALEMBANG - The Alts Movement Hotel Palembang yang berlokasi bakal memanjakan pelanggan dengan promo untuk menyambut Tahun Baru 2024.

Assistant Sales Manager The ALTS Hotel by The Alts Movement Wendy Natasha mengatakan salah satu promo yang dihadirkan adalah Tree Lighting High Tea dengan menikmati hidangan buffe High Tea pada 15 Desember 2023 pukul 15.00 di Cafe Delapsan promo 150K/person.

Selain itu, ada juga Xmas Table, special dinner family style yang bisa dinikmati bersama keluarga, teman dengan menu hidangan mulai dari Appetizer hingga Dessert promo harga di RP 250 ribu per orang pada 19 sampai 25 Desember 2023 di "10" Gastro Pub atau Cafe Delapan.

Wendy menyebutkan ada juga fasilitas yang disediakan untuk mengisi waktu libur anak-anak selama menginap di The Alts seperti permainan Sand Games, Origami, Stick and Bottle Caps, Snow Foam, Cooking Art, Car Letter Learning, Cinema mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai 1 Januari 2023,

"Rayakan juga pergantian tahun baru dengan tema "Disco Wonderland" menginap di Hotel The Alts. Mulai dari IDR 1.888 ribu/net untuk anda dan keluargan," ucap Wendy, Rabu (20/12).

Wendy menambahkan fasilitas itu sudah bisa dinikmati untuk buffe all you can eat di Ballroom serta berbagai entertainment yang dihadirkan seperti Live Band, Stand up comedy dan DJ di "10" Gastro pub dan On Eleven Roof Top.

"Sebagai acara puncak tanggal 31 Desember 2023 hotel The Alts akan menghadirkan kembang api yang meningkatkan euphoria perayaan malam tahun baru," ungkap

Algoritma Hotel by The Alts Movement juga menyambut Tahun Baru 2024 dengan menawarkan paket tahun baru Rp 850 ribu.