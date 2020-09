Samsung Galaxy S20 FE Resmi Diluncurkan, Ada 6 Warna, Bisa Akses Xbox Game

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Company akhirnya meluncurkan anggota terbaru dari Galaxy S20 yaitu Galaxy S20 Fan Edition (FE) di Korea Selatan.

President and Head of Mobile Communications Business for Samsung Electronics, Dr. TM Roh mengatakan, Galaxy S20 FE merupakan wujud komitmen perusahaan yang selalu mendegarkan keinginan pelanggan.

“Kami secara konsisten berkomunikasi dengan para fans serta menerima masukan. Kami juga mendengarkan apa yang mereka paling cintai dari seri Galaxy S20 kami, fitur apa yang paling sering mereka gunakan, dan hal-hal apa yang ingin mereka temukan pada smartphone baru,” ungkap TM Roh pada saat peluncuran melalui video virtual, Rabu (24/9).

Samsung Galaxy S20 FE yang merupakan ponsel premium mengusung layar Infinity O di atas panel Super Amoled berukuran 6.5.

Layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz agar aktivitas gaming bisa berjalan mulus.

Kabar baiknya, Samsung Galaxy S20 FE menjadi salah satu ponsel yang bisa mengakses Xbox Game Pass Ultimate, sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman bermain game yang mumpuni.

Pada sektor kamare, perusahaan asal Korea Selatan itu membenamkan kamera selfie 32 MP.

Sementara itu, bagian belakang, terpasang tiga kamera dengan komposisi sensor utama 12 MP, lensa ultrawide 12 MP, dan telephoto 8 MP yang dilengkapi kemampuan pembesaran (zoom) 3x optical zoom dan Super Resolution Zoom hingga 30x.