Samsung Sedang Menyiapkan Layanan 6G

Rabu, 15 Juli 2020 – 17:19 WIB

jpnn.com - SAMSUNG satu perusahaan elektronik terbesar di dunia, Samsung memiliki ambisi besar tahun ini.

Samsung Electronics mengharapkan komersialisasi layanan generasi keenam (6G) bisa terjadi pada 2030 mendatang

Hal itu dilakukan seiring dengan pengembangan teknologi yang dilakukan raksasa teknologi Korea Selatan.

Pengembangan teknologi yang dilakukan Samsung berupa sistem komunikasi generasi selanjutnya.

Dalam buku putihnya, berjudul "The Next Hyper-Connected Experience for All," Samsung memperkirakan penyelesaian standar 6G bisa terjadi pada awal 2028.

Sedangkan komersialisasi sistem secara massal bisa diselesaikan dua tahun kemudian.

"Sementara komersialisasi 5G masih dalam tahap awal, tidak pernah terlalu dini untuk mulai mempersiapkan 6G," kata Head of Advanced Communications Research Center, Samsung Research, Choi Sunghyun, dikutip dari Yonhap, Rabu.

"Karena biasanya dibutuhkan sekitar 10 tahun dari awal penelitian hingga komersialisasi generasi baru teknologi komunikasi," ujar Sunghyun.