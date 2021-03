Samuel Wattimena Yakin Produk Indonesia Bisa Mendunia

jpnn.com - Perancang mode yang fokus pada kain nusantara Samuel Wattimena meyakini produk lokal Indonesia bisa mendunia. Pria yang akrab disapa Sammy itu mengatakan, produk atau karya lokal Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju.

Buktinya, Sammy bersama The Palace, tengah merancang perhiasan yang tentunya banyak mengangkat kearifan lokal. Dan karya-karya tersebut ditampilkan pada berbagai pagelaran.

"Kita Indonesia, seniman, kreator-kreator bangsa ini, kan, sudah berhubungan dengan dunia global. Kita memiliki kekayaan yang begitu besar. Nah, kekayaan ini yang saya sebut lokal. Lokal ini kalau kita kelola dengan baik, lokal ini adalah global," kata Sammy dalam pegelaran busana dari hasil karyanya bertajuk An Exotic Journey to Nusantara yang diselenggarakan KBRI Seoul secara virtual, Sabtu (27/3).

Sammy mengatakan dirinya memulai karir sebagai perancang busana pada 1979. Dia mengaku idak begitu lama dia bisa merasakan panggung dunia. Pada 1980-an, Sammy berangkat ke Tokyo untuk mengikuti World Pop Song Festival. Dan keberangkatannya itu tidak lain karena karyanya dilirik karena berani mengangkat tema kebudayaan Indonesia.

"Kostum yang dipakai oleh mereka itu memenangkan penampilan terbaik di Budokan atau arena musik sangat terkenal di Jepang," kata Sammy.

Sammy mengakui, dirinya memang tidak mengerti secara teknis cara memproduksi cincin ataupun kalung. Namun, menurutnya, lewat kolaborasi, sekat itu diterabas. Dari segi fesyen, Sammy berbicara dan menyampaikan idenya terkait estetika tentang kebudayaan nusantara.

Kebudayaan nusantara yang begitu beragam dan kaya, tegas Sammy, harus dipegang menjadi karakter sebuah karya anak bangsa. Sebab hal itu menjadi identitas kuat bangsa Indonesia.

"Istilah saya local is the new global. Kenapa kutipan ini menjadi penting? Salah satunya menurut saya untuk memberikan percaya diri kepada seniman di berbagai daerah kepada generasi muda untuk menggunakan apa yang kamu miliki secara lokal. Karena kekayaan lokal, kalau kamu mau, kelola dengan benar, itu adalah kekuatan kita di dunia global," kata Sammy.